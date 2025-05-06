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18:31, 6 мая 2025Бывший СССР

В МИД назвали одно достижение стран Прибалтики

Захарова: Главным достижением стран Прибалтики является русофобия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Главным достижением стран Прибалтики за годы независимости является русофобия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Государственная политика прибалтийских стран, к сожалению, имеет не только русофобию, а практический план по тому, как сделать жизнь своих граждан сложнее, труднее, а порой просто невыносимее», — заявила дипломат

По словам Захаровой, страны Прибалтики также выживают лишь за счет денег из ЕС. Они направляются на поддержание указаний Брюсселя, в том числе на развитие русофобии, отмечает дипломат.

Ранее президент одной из прибалтийских республик — Литвы — Гитанас Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования украинского конфликта. Политик также призвал остановить Россию силой.

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