Захарова: Главным достижением стран Прибалтики является русофобия

Главным достижением стран Прибалтики за годы независимости является русофобия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Государственная политика прибалтийских стран, к сожалению, имеет не только русофобию, а практический план по тому, как сделать жизнь своих граждан сложнее, труднее, а порой просто невыносимее», — заявила дипломат

По словам Захаровой, страны Прибалтики также выживают лишь за счет денег из ЕС. Они направляются на поддержание указаний Брюсселя, в том числе на развитие русофобии, отмечает дипломат.

Ранее президент одной из прибалтийских республик — Литвы — Гитанас Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования украинского конфликта. Политик также призвал остановить Россию силой.