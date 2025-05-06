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18:32, 6 мая 2025Экономика

В Москве появится мост-парус

В Москве построят мост в виде белого паруса
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве построят мост в виде белого паруса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мост через Москву-реку появится в створе Новозаводской улицы и свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Он также создаст дополнительный маршрут в районе Хорошево-Мневники и улучшит транспортную доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и на территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

Длина моста составит 250 метров, а ширина — почти 30 метров. «Здесь будет четыре полосы движения, по две в каждую сторону, а для пешеходов построят тротуары», — написал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве появится новая магистраль. Дорогу построят на северо-востоке столицы вдоль железнодорожных путей МЦД-3.

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