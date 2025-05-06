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17:39, 6 мая 2025Россия

В России сделали вывод из списков вернувшихся из плена бойцов ВСУ

Публицист Прилепин: Если перепутать обменные списки ВС РФ и ВСУ, их не отличить
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Если перепутать обменные списки Вооруженных сил России и Вооруженных сил Украины (ВСУ), их не получится отличить, что подтверждает мнение о специальной военной операции (СВО) как о гражданской войне. Об этом заявил в Telegram российский публицист и писатель Захар Прилепин.

Прилепин привел фамилии и имена вернувшихся домой из плена украинских бойцов, и отметил, что они неотличимы от русских.

Несколько раз возвращался к заголовку: думаю, может, это наши возвращенные пленные? Нет, их. ВСУ

Захар Прилепин

По мнению автора публикации, из этого следует, что готовность ВСУ противостоять российским военным объясняется лишь внушаемостью человека как «существа». «Война у нас гражданская и братоубийственная (...) Можно взять нормального русского парня, сказать ему: ты — арий, ты — европеец, ты — не совок, ты — сверхчеловик, мочи мокшан», — сделал вывод Прилепин (орфография сохранена).

Ранее Минобороны России сообщило о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной. Процедура прошла 6 мая по формуле 205 на 205.

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