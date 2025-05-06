Сенатор Никонорова: Запад не имеет рычагов давления на Россию по Украине

Запад не имеет рычагов давления на Россию, которые вынудили бы ее отказаться от своих требований по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова в разговоре с РИА Новости.

Она подчеркнула, что Россия с достоинством справляется со всеми трудностями, включая введенные против нее «беспрецедентные» санкции. «Вряд ли в запасниках осталось что-то такое, что заставит Москву отказаться от своей четкой позиции», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, угрозы введения новых рестрикций «адресованы широкой аудитории и на процесс урегулирования вряд ли окажут существенного влияния».

В мае стало известно, что США начали готовить новые санкции против России. Утверждается, что они затронут банковские и энергетические компании РФ, включая «Газпром». Вашингтон таким образом хочет усилить давление на Москву, чтобы быстрее добиться прекращения конфликта на Украине на переговорах.