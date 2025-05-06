Запад не имеет рычагов давления на Россию, которые вынудили бы ее отказаться от своих требований по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова в разговоре с РИА Новости.
Она подчеркнула, что Россия с достоинством справляется со всеми трудностями, включая введенные против нее «беспрецедентные» санкции. «Вряд ли в запасниках осталось что-то такое, что заставит Москву отказаться от своей четкой позиции», — отметила собеседница агентства.
По ее словам, угрозы введения новых рестрикций «адресованы широкой аудитории и на процесс урегулирования вряд ли окажут существенного влияния».
В мае стало известно, что США начали готовить новые санкции против России. Утверждается, что они затронут банковские и энергетические компании РФ, включая «Газпром». Вашингтон таким образом хочет усилить давление на Москву, чтобы быстрее добиться прекращения конфликта на Украине на переговорах.