Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 6 мая 2025Россия

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников на всей территории Татарстана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На всей территории Республики Татарстан объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в аэропортах Казани и Бегишево ввели угрозу атаки беспилотных воздушных средств. Сообщение об этом поступило в 06:36 по московскому времени.

По данным Минобороны, за ночь над 11 регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников. Под удар попали Самарская, Брянская, Воронежская, Пензенская, Калужская, Белгородская, Липецкая, Владимирская, Курская и Ростовская области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор описал три варианта развития событий после попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Атаковавший Россию беспилотник упал на детскую площадку

    Вратаря «Торонто» стошнило на скамейке запасных после удара в голову в матче плей-офф НХЛ

    Стало известно об увеличении числа жертв взрыва в многоэтажке в Москве

    В ООН спели «День Победы» и «Катюшу»

    Опубликовано видео поражения бойцов ВСУ при попытке вторжения в Курскую область

    54-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в бикини

    28-летняя девушка назвала один недостаток отношений с 76-летним мужчиной

    В российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Телеведущая расплакалась во время поездки в Освенцим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости