В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников на всей территории Татарстана

На всей территории Республики Татарстан объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в аэропортах Казани и Бегишево ввели угрозу атаки беспилотных воздушных средств. Сообщение об этом поступило в 06:36 по московскому времени.

По данным Минобороны, за ночь над 11 регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников. Под удар попали Самарская, Брянская, Воронежская, Пензенская, Калужская, Белгородская, Липецкая, Владимирская, Курская и Ростовская области, а также Московский регион.