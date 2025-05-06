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16:58, 6 мая 2025Спорт

В «Зените» высказались о финансовом стимулировании соперников «Краснодара»

В «Зените» назвали бредом слухи о стимулировании соперников «Краснодара»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Медведев

Александр Медведев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В «Зените» высказались о финансовом стимулировании соперников «Краснодара». Об этом сообщает Sport 24.

«"Зенит" дополнительно мотивирует соперников "Краснодара"? Бред сумасшедшего», — заявил председатель правления футбольного клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

За три тура до завершения сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. Питерцам до финиша предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Оставшиеся соперники «Краснодара» — ЦСКА, «Оренбург» и московское «Динамо».

Ранее стало известно, что «Зенит» оказался клубом РПЛ, который предоставляет меньше всего игрового времени россиянам. Отечественные футболисты провели в составе команды из Санкт-Петербурга только 25,9 процента от общего числа игрового времени.

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