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18:56, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Варламов назвал сложность жизни в США по сравнению с Россией

Блогер Варламов заявил о высокой конкуренции за рабочие места в США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: varlamov / YouTube

Известный российский блогер Илья Варламов (включен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал сложность жизни в США по сравнению с Россией. В ролике, опубликованном на YouTube, он заявил, что в Америке высокая конкуренция за рабочие места.

По словам Варламова, в США на рынке труда нужны представители как рабочих профессий, так и творческих. «Вопрос лишь в том, выиграете ли вы в конкуренции за места. (...) Конкурировать в России за рабочее место не так сложно, как в Штатах. А тут таких, как вы, сотни тысяч», — добавил блогер.

Ранее Варламов рассказал, что пережил испуг в метро Нью-Йорка, куда он приехал на съемки видео. По словам блогера, во время поездки он вынул из своих видеокамер флешки, чтобы не потерять снятый материал, если оборудование украдут.

Перед этим он также раскритиковал город Джексон в штате Миссисипи и назвал его дырой. Варламов описал свои впечатления от этого города словами «людей нет, все пусто, смотреть нечего».

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