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18:16, 6 мая 2025Силовые структуры

Верховный суд России подтвердил законность приговора двум украинцам за шпионаж

Верховный суд РФ подтвердил законность приговора двум украинцам за шпионаж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России подтвердил законность приговора в отношении двух граждан УкраиныСергея Котова и Николая Петровского, осужденных по делу о шпионаже. Об этом сообщает РАПСИ.

Котов и Петровский были признаны виновными крымским судом в сентябре 2023 года. Первый получил 15 лет колонии строгого режима, второй — 16 лет. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, так как материалы дела содержат гостайну.

Ранее сообщалось, что суд дал девять лет жительнице Херсонской области за передачу данных о Вооруженных силах России Украине.

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