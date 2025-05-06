Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась в топе с экстремально глубоким декольте

Бразильская модель Нара Баптиста снялась в топе с экстремально глубоким декольте

Бразильская модель Нара Баптиста снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя предстала на фото перед зеркалом в черном топе с экстремально глубоким декольте. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя грудь. Вдобавок она надела стринги в тон и нанесла мейкап с графическими стрелками.

В апреле возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась в бикини на яхте. Манекенщица предстала на опубликованном снимке в черном купальнике.