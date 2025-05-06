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14:35, 6 мая 2025Забота о себе

Врач объяснил разницу между деменцией и забывчивостью

Психиатр Вилков: При деменции потеря памяти прогрессирует и не восстанавливается
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Забывчивость и рассеянность могут быть пугающими и напоминать симптомы деменции, рассказал врача-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков. Как отличить одно состояние от другого, он объяснил в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист отметил, что при деменции действительно ухудшается память, но этот процесс отличается от обычной рассеянности. По его словам, разница в том, что патологические изменения в мозге прогрессируют и остаются устойчивыми, тогда как невнимательность поддается коррекции. «Если человек перенапрягся, много работал и мало отдыхал, то у него могут ухудшиться внимание, память. Достаточно отдохнуть, выспаться, взять отпуск. Тогда когнитивные способности восстановятся в полном объеме», — считает Вилков.

Он добавил, что обычно при деменции потеря памяти четко выражена. Он привел пример, что часто люди забывают даже простую информацию, связанную с текущими событиями.

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Ранее Майкл Вудворд, руководитель исследования, посвященного деменции, рассказал, что заподозрить деменцию можно, если забывчивость приводит к риску для жизни. Например, когда человек на ночь забывает выключить газ или теряется в знакомых местах.

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