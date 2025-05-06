Врач оценила вред воды после повторного кипячения

Терапевт Елиашевич: Вода после повторного кипячения неопасна для здоровья

Повторное кипячение воды неопасно для здоровья, считает руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич. Ее слова приводит KP.RU.

Одним из частых заблуждений терапевт назвала убеждение, что после второго кипячения в воде резко повышается концентрация «тяжелой» дейтериевой воды. Врач отметила, что отчасти это правда и оксид дейтерия присутствует в воде. «Однако доля ее настолько мала, что об эффектах на здоровье говорить не приходится», — оценила потенциальный вред специалистка.

Елиашевич также рассказала, что многие боятся повторно кипятить воду из-за образования минеральных солей. По словам врача, вода и правда оставляет накипь, но это не вредит здоровью и требует лишь регулярной чистки чайника.

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