Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 6 мая 2025Забота о себе

Врач оценила вред воды после повторного кипячения

Терапевт Елиашевич: Вода после повторного кипячения неопасна для здоровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yue su / Unsplash

Повторное кипячение воды неопасно для здоровья, считает руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич. Ее слова приводит KP.RU.

Одним из частых заблуждений терапевт назвала убеждение, что после второго кипячения в воде резко повышается концентрация «тяжелой» дейтериевой воды. Врач отметила, что отчасти это правда и оксид дейтерия присутствует в воде. «Однако доля ее настолько мала, что об эффектах на здоровье говорить не приходится», — оценила потенциальный вред специалистка.

Елиашевич также рассказала, что многие боятся повторно кипятить воду из-за образования минеральных солей. По словам врача, вода и правда оставляет накипь, но это не вредит здоровью и требует лишь регулярной чистки чайника.

Материалы по теме:
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева развеяла миф о целительных свойствах подорожника. По ее словам, прикладывая немытые листы к открытой ране, есть риск занести инфекцию или заразиться столбняком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, что поддержат». Рамзан Кадыров заявил, что попросился в отставку с поста главы Чечни

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    В России осудили мешавшего эвакуации жителей в Курской области боевика ВСУ

    МИД России обвинил Зеленского в издевательствах над ветеранами Великой Отечественной войны

    A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи

    Киркоров сильно похудел и напугал фанатов

    На бывшем производителе двигателей для МС-21 началась забастовка

    Обнаружено опасное последствие пандемии в больницах

    В Кремле раскрыли темы обсуждения Путина и Уиткоффа

    Израильские ВВС уничтожили аэропорт в столице Йемена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости