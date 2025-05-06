ВСУ начали новый штурм на границе Курской области

Экс-советник бывшего курского главы Алехин: ВСУ начали еще один штурм границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новый штурм границы в районе Курской области. Об этом сообщил экс-советник бывшего главы региона Роман Алехин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные пытаются штурмовать позиции Вооруженных сил (ВС) России в направлении Теткино. Алехин также предположил, что украинские войска могут пойти в направлении другого курского населенного пункта — поселка Новый Путь.

«Еще раз повторю: исходя из политических целей военно-политического режима [Владимира] Зеленского, именно Глушковский район для них самый интересный, так как в случае захвата его будет проще удержать из-за естественного географического препятствия — реки Сейм», — написал он.

Ранее военкор Александр Коц выразил мнение, как дальше могут развиваться события в приграничье Курской области. По его словам, есть три сценария. Согласно первому варианту, ситуация может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области.