Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 6 мая 2025Россия

ВСУ с помощью дронов атаковали жителей приграничного российского региона

Хинштейн: Двое жителей Тяжино Курской области были ранены при атаке дронов ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали жителей села Тяжино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он пояснил, что двое граждан были ранены при атаке. По информации Хинштейна, у 60-летней женщины осколочные ранения ноги, а у 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны, термический ожог. Последний находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших поместили в областную больницу, подчеркнул Хинштейн. «Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы помочь людям!» — написал он.

До этого стало известно, что украинский беспилотник ударил по жилому дому в деревне Лещиновка в Глушковском районе Курской области. Пострадала 61-летняя женщина — у нее осколочные ранения, состояние — средней степени тяжести.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Приставивший пистолет к голове ветерана СВО таксист получил срок в колонии

    На Украине в сеть слили советы властей по поимке мобилизованных

    Депутат Госдумы первого созыва упал замертво возле дома в российском городе

    Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

    Ватикан останется без связи перед конклавом

    Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

    В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

    В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

    Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости