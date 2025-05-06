ВСУ с помощью дронов атаковали жителей приграничного российского региона

Хинштейн: Двое жителей Тяжино Курской области были ранены при атаке дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали жителей села Тяжино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он пояснил, что двое граждан были ранены при атаке. По информации Хинштейна, у 60-летней женщины осколочные ранения ноги, а у 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны, термический ожог. Последний находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших поместили в областную больницу, подчеркнул Хинштейн. «Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы помочь людям!» — написал он.

До этого стало известно, что украинский беспилотник ударил по жилому дому в деревне Лещиновка в Глушковском районе Курской области. Пострадала 61-летняя женщина — у нее осколочные ранения, состояние — средней степени тяжести.