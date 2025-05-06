Вынесенный иностранцу приговор за попытку поджечь российский военкомат вступил в силу

Приговор пытавшемуся поджечь военкомат в Волоколамске молдаванину вступил в силу

Приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Молдовы Максима Васюка, пытавшегося поджечь военкомат в подмосковном Волоколамске, вступил в силу. Об этом сообщает «АиФ».

По данным издания, в пресс-службе УФСБ России по Москве и области, суд признал его виновным по статье о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, что в пять утра иностранец бросил в здание комиссариата несколько бутылок с зажигательной смесью, которые принес с собой в пакете. В результате они отскочили от здания и разбились под ногами у иностранца. Загорелась брусчатка. Тогда мужчина бросился в огонь, поднял одну из бутылок и метнул ее в военкомат еще раз, однако та отрикошетила снова.