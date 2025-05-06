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15:53, 6 мая 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной

Зеленский: На Украину после обмена пленными вернулись 205 военнослужащих
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, на Украину в результате обмена вернулись 205 военнослужащих. Украинский лидер уточнил, что среди них есть бойцы почти всех видов и родов войск.

«Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Благодарю партнеров, прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, за посредничество и помощь», — написал Зеленский.

6 мая Министерство обороны России сообщило об обмене пленными с Украиной. Он прошел по формуле 205 на 205. В ведомстве уточнили, что российские военные находятся в Белоруссии.

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