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15:18, 6 мая 2025Экономика

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус пяти градусов

МЧС: В ночь на 9 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус пяти градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ночь на 9 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Об этом жителей столичного региона предупредили в пресс-службе МЧС со ссылкой на прогноз специалистов Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, в период с четверга по пятницу, с 8 по 9 мая, ночью и утром на территории Московской области будут наблюдаться заморозки от минус пяти до нуля градусов Цельсия. Аналогичная ситуация будет и в ближайшие ночь и утро, отметили в пресс-службе МЧС. В связи с неблагоприятной погодой жителей региона призвали быть предельно внимательными при нахождении на улице.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов страны 9 мая будет холоднее нормы, вероятны кратковременные осадки.

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