Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала Лиги чемпионов

Форварда «Интера» Тюрама обвинили в домашнем насилии перед матчем Лиги чемпионов

Нападающего миланского «Интера» Маркуса Тюрама обвинили в домашнем насилии накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на соцсети пострадавшей.

Бывшая девушка Тюрама порноактриса Шарлотта Лавиш заявила, что французский футболист таскал ее за ноги, наносил побои и отбирал паспорт. По словам Лавиш, в 2022 году Тюрам напал на нее после совместного ужина, затем запер в комнате и избил, требуя удалить записанное видео о домашнем насилии с его стороны.

На вопрос, почему девушка решила рассказать об этом только сейчас и именно в канун полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны», Лавиш заявила, что не верит в судебную систему и не надеется, что Тюрама накажут.

Первый полуфинал между «Интером» и «Барселоной» прошел 30 апреля в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:3. Тюрам в том поединке открыл счет на первой минуте ударом пяткой.