Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Крылья Советов
1:3
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|27-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
5:4
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
09:59, 6 мая 2025Спорт

Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала Лиги чемпионов

Форварда «Интера» Тюрама обвинили в домашнем насилии перед матчем Лиги чемпионов
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Нападающего миланского «Интера» Маркуса Тюрама обвинили в домашнем насилии накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на соцсети пострадавшей.

Бывшая девушка Тюрама порноактриса Шарлотта Лавиш заявила, что французский футболист таскал ее за ноги, наносил побои и отбирал паспорт. По словам Лавиш, в 2022 году Тюрам напал на нее после совместного ужина, затем запер в комнате и избил, требуя удалить записанное видео о домашнем насилии с его стороны.

На вопрос, почему девушка решила рассказать об этом только сейчас и именно в канун полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны», Лавиш заявила, что не верит в судебную систему и не надеется, что Тюрама накажут.

Первый полуфинал между «Интером» и «Барселоной» прошел 30 апреля в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:3. Тюрам в том поединке открыл счет на первой минуте ударом пяткой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    На Украине в сеть слили советы властей по поимке мобилизованных

    Депутат Госдумы первого созыва упал замертво возле дома в российском городе

    Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

    Ватикан останется без связи перед конклавом

    Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

    В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

    В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

    Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

    Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости