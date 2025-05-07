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01:40, 7 мая 2025Мир

Администрация Трампа потребовала от Киева принять прибывших в США нелегальных мигрантов

WP: США требовали от Украины принять неопределенное число нелегальных мигрантов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Киева принять неопределенное число прибывших в США нелегальных мигрантов из третьих стран, которых должны депортировать. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомилась газета The Washington Post (WP).

Вашингтон направил соответствующий запрос Киеву в январе, почти сразу после инаугурации Трампа. Также в Соединенных Штатах поднимали вопрос осокращении пребывания в стране беженцев из Украины.

В документах не указана реакция украинских властей на требование американской администрации. Источники издания в киевских правительственных кругах заявили, что власти не получали этого предложения и не были в курсе о нем.

Ранее Sky News рассказал о влиянии ресурсной сделки США и Украины на интересы России. По данным издания, соглашение может сыграть на руку Москве в мирном процессе после остановки конфликта.

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