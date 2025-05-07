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17:51, 7 мая 2025Экономика

Аренда квартир в Москве внезапно подорожала

РБК: Аренда квартир в Москве подорожала на 2,3 процента впервые за семь месяцев
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам апреля цены на долгосрочную аренду жилья в Москве выросли на 2,3 процента по сравнению с мартом. Рост произошел впервые за семь месяцев, в течение которых стоимость снижались, передает РБК со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

В апреле средняя стоимость аренды составила 84 тысячи рублей. За месяц цены на съемное жилье выросли в восьми из десяти округов столицы. Сильнее всего аренда подорожала в ЦАО — на четыре процента, до 240,3 тысячи рублей в месяц, в САО — на 1,9 процента, до 102,1 тысячи, и в ЮЗАО — на 1,5 процента, до 78,1 тысячи. Снижение ставки зафиксировали только в двух округах: ЮАО — минус 1,3 процента, до 82,6 тысячи рублей, и ЮВАО — минус 1,1 процента, до 72,1 тысячи.

Эксперты связывают смену тренда с ростом активности арендаторов в середине весны, в связи с которой с рынка ушла часть наиболее дешевых объектов.

Ранее экономист Наталья Казанцева спрогнозировала незначительное снижение цен на аренду жилья в Москве.

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