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14:16, 7 мая 2025Путешествия

Автобус с россиянами опрокинулся на Кубе

«Московская газета»: На Кубе перевернулся автобус с россиянами
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Javier Galeano / AP

Автобус с российскими туристами опрокинулся на популярном курортном острове Куба. Об этом сообщает портал «Московская газета».

Инцидент произошел вечером в районе города Хагуэй-Гранде по дороге из Кайо-Коко в Гавану. Как рассказал один из пассажиров транспортного средства, сперва автобус проехал около 150 метров по обочине, а затем протаранил забор и перевернулся. Путешественники предположили, что водитель мог уснуть за рулем.

Как отметил очевидец, всего в автомобиле находилось девять туристов из России. Одна женщина пострадала и была госпитализирована с травмой позвоночника, остальные получили мелкие ушибы. Туроператор PEGAS Touristik подтвердил факт ДТП и отметил, что причины инцидента устанавливаются.

В апреле автобус с российскими туристами, ехавшими из аэропорта Антальи в город Сиде, перевернулся в Турции. Всего в салоне было 25 соотечественников, пострадали 18 человек и водитель автобуса.

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