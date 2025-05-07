Бандиты воспользовались реальной аварией для нападения на полицейских в Махачкале

ТАСС: Бандиты использовали реальное ДТП для нападения на наряд ДПС в Махачкале

Следователи начали допросы родственников и друзей напавших на полицейских в Махачкале

Начало событий в новости Следователи начали допросы родственников и друзей напавших на полицейских в Махачкале

Бандиты воспользовались реальной аварией, чтобы совершить вооруженное нападение на наряд ДПС в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло недалеко от напавших, поэтому они решили использовать момент и открыли огонь по полицейским.

Между тем «Коммерсантъ» пишет, что бандиты инсценировали дорожное происшествие, чтобы заманить в засаду сотрудников ГАИ. Когда они оформляли аварию, произошло нападение.

Следователи приступили к изучению окружения двоих жителей Дагестана, напавших на силовиков. Проводится допрос их родственников и друзей.

6 мая следователи предъявили обвинение раненному при задержании бандиту в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте огнестрельного оружия и угоне служебного автомобиля. Он признал вину и сотрудничает со следствием. Его сообщник был ликвидирован.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Вооруженные мужчины открыли шквальный огонь по наряду ДПС, двоим силовикам не удалось выжить.