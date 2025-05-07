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12:42, 7 мая 2025Силовые структуры

Следователи начали допросы родственников и друзей напавших на полицейских в Махачкале

РИА Новости: Следователи допрашивают родню напавших на полицейских в Махачкале
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Следователи приступили к изучению окружения двоих жителей Дагестана, совершивших вооруженное нападение на наряд ДПС в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Проводится допрос родственников и друзей участников нападения.

6 мая следователи предъявили обвинение раненному при задержании бандиту в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте огнестрельного оружия и угоне служебного автомобиля. Он признал вину и сотрудничает со следствием. Его сообщник был ликвидирован.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Вооруженные мужчины открыли шквальный огонь по наряду ДПС, двоим силовикам не удалось выжить.

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