РИА Новости: Жители Часова Яра пытаются выйти на сторону России

Мирные жители Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на опасность, пытаются эвакуироваться на сторону, находящуюся под контролем России. Об этом рассказал российский боец с позывным Чича в беседе с РИА Новости.

«Люди идут к нам. Они не выходят и не уходят вместе с противником, а, наоборот, переходят линию боевого соприкосновения под страхом смерти и идут к стороне Российской Федерации», — рассказал боец.

Ранее военнослужащий с позывным Миссионер сообщил, что операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют беженцев из Часова Яра, так как те являются свидетелями их преступлений. Боец отметил, что из-за атак ВСУ эвакуация мирных жителей из города осложняется.