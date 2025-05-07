Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

Дмитрук: Место Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что место Украины в Союзном государстве России и Белоруссии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина — часть союзного государства России и Белоруссии, и это наше будущее: не сырьевой придаток, не частная военная компания Запада, а государство в союзе сильных», — написал Дмитрук.

По его словам, мир между народами России и Украины неизбежен, а вопрос является только в цене его достижения.

Ранее Дмитрук заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы выглядит словно монолог абсолютно неадекватного человека.