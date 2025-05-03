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23:40, 3 мая 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали отказ Зеленского от перемирия

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал Зеленского за отказ от перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отказ от перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Отказ от перемирия, а также его бредовые намеки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека», — сказано в публикации.

В понедельник глава РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.

Ранее Владимир Зеленский отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, он назвал его театральной постановкой. Политик также выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней.

В свою очередь, военный эксперт Олег Глазунов рассказал, что Владимир Зеленский своими заявлениями о сложности прекращения огня имел в виду, что при нем никакого перемирия не будет.

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