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15:59, 3 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Позицию Зеленского по прекращению огня объяснили

Военный эксперт Глазунов: Пока Зеленский у власти, перемирия ждать не стоит
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Владимир Зеленский своими заявлениями о сложности прекращения огня имел в виду, что при нем никакого перемирия не будет, рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже первый шаг к перемирию — прекращение огня — является крайне сложной задачей, не говоря уже о прямых переговорах с Россией по прекращению конфликта. Он также добавил, что после этого некоторые страны будут хотеть, чтобы Россия и Украина остались один на один.

«Он имел в виду, что перемирия никакого не будет и мира никакого не будет, пока он президент. Просто это такая дипломатическая фраза, которая камуфлирует настоящий смысл, и по-другому ее воспринимать нельзя», — пояснил Глазунов.

По словам военного эксперта, со стороны российского президента Владимира Путина было сделано множество шагов к мирным переговорам, однако все это кончалось ничем. По мнению Глазунова, слова Зеленского о сложности прекращения огня рассчитаны на дилетантов, а в реальности Украина продолжит сражаться, пока Запад будет поставлять оружие.

Ранее президент Украины отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, назвав его театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно».

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