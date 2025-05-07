Детеныш верблюдов в российском зоопарке попал на видео

В семье верблюдов в Ивановском зоопарке родился детеныш

В семье верблюдов в Ивановском зоопарке произошло пополнение. Новорожденный детеныш попал на видео, опубликованное на странице учреждения «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах малыш лежит на траве рядом с матерью — самкой Замирой, которая пока никого к нему не подпускает. В зоопарке уточнили, что пол верблюжонка — женский.

«Как это прекрасно! Поздравляю вас и всех нас!», «Как чудесно! Мамина радость!», «Какой плюшевый малыш», — написали пользователи в комментариях.

Ранее в крымском зоопарке пары лошадей и яков стали родителями. Детеныши, недавно появившиеся на свет, уже успели продемонстрировать свой характер.