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12:57, 7 мая 2025Силовые структуры

Директора Берлинского центра Карнеги объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги Габуева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу Берлинского центра Карнеги, который признан нежелательной организацией, Александра Габуева (признан Минюстом России иноагентом). Это следует из базы на сайте ведомства.

Габуев разыскивается по уголовной статье. В ведомстве не уточнили, по какой именно.

Собеседник ТАСС предположил, что мужчину могли объявить в розыск из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, которым Габуев стал в мае 2023 года.

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман (признана Минюстом России иноагентом) за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги. Ее признали виновной по статье 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России») КоАП РФ.

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