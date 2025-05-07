Директора Берлинского центра Карнеги объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги Габуева

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу Берлинского центра Карнеги, который признан нежелательной организацией, Александра Габуева (признан Минюстом России иноагентом). Это следует из базы на сайте ведомства.

Габуев разыскивается по уголовной статье. В ведомстве не уточнили, по какой именно.

Собеседник ТАСС предположил, что мужчину могли объявить в розыск из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, которым Габуев стал в мае 2023 года.

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман (признана Минюстом России иноагентом) за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги. Ее признали виновной по статье 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России») КоАП РФ.