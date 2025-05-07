Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

Аэропорты Москвы и Калуги снова ввели ограничения на полеты

Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты — речь идет об авиагаванях Москвы (Жуковский) и Калуги. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, однако не указано точное время введения ограничений.

Российские аэропорты 6 и 7 мая работают с перебоями из-за угрозы безопасности. Уточняется, что в московском аэропорту Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Тем временем во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов.