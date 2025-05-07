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16:01, 7 мая 2025Силовые структуры

Двое иностранцев переехали россиянина на машине и ударили ножом в живот

В ЯНАО 2 гражданам Азербайджана дали 11 лет за попытку расправы над россиянином
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новом Уренгое (ЯНАО) двух граждан Азербайджана приговорили к 11 годам заключения в колонии за попытку расправы над россиянином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в июне 2024 года один из обвиняемых, сидя за рулем автомобиля, намеренно сбил потерпевшего, а затем попытался переехать его еще раз, но мужчина успел отползти. Тогда соучастник побежал к раненому и ударил его ножом в живот. Добить россиянина иностранцам не удалось из-за его активного сопротивления и своевременно оказанной медицинской помощи вскоре после ЧП.

Ранее сообщалось, что в Истре 34-летняя местная жительница приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на автомобиле.

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