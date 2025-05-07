Экс-главу фонда жилищного строительства российского региона осудили за махинации

В Красноярском крае суд приговорил экс-главу фонда жилищного строительства

В Красноярском крае суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего директора краевого фонда жилищного строительства за махинации с квартирами для работников бюджетной сферы. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчина признан виновным по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). На его имущество наложен арест на сумму 30 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2019 году фонду из бюджета выделили субсидию в размере 170 миллионов рублей для обеспечения населения доступным и комфортным жильем. Из них более 99 миллионов рублей предназначалось для отдельных категорий граждан — работников бюджетной сферы.

Согласно отчету фонда, 99 миллионов рублей были направлены на возмещение затрат на строительство 27 квартир в многоэтажном жилом доме. Их нужно было предоставить работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения по договорам найма.

Однако осужденный нарушил эти требования. В период с 2020 по 2022 год две квартиры перешли в собственность физических лиц, 14 квартир — учрежденной фондом коммерческой организации, еще 11 квартир — государственному предприятию Красноярского края в качестве отступного по неисполненным обязательствам. В результате ни одна из квартир не досталась работникам бюджетной сферы.

Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал генерального директора шахты «Инская» за невыплату заработной платы в размере 65 миллионов рублей своим работникам.