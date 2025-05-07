Эксперт оценил возможность строительства дома за 24 часа

Строительный эксперт Корнев: Возвести дом за сутки с помощью 3D-принтера реально

Арендовать стандартный загородный дом на неделю в период майских праздников, когда цены находятся на пике, в среднем обойдется в 150-220 тысяч рублей. К тому же, хорошие варианты быстро разбирают, и есть риск остаться ни с чем. Одним из решений этой проблемы может стать возведение собственного дома по современным технологиям ускоренного строительства — с помощью них праздновать «новоселье» можно будет и через 24 часа. Подробнее о возможностях таких технологий «Ленте.ру» рассказал замдиректора НИИ экспериментальной механики НИУ МГСУ Олег Корнев.

Эксперт пояснил, что технологии ускоренного строительства представляют собой совокупность методов, основанных на укрупненной сборке конструкций, когда основные этапы производства (например, изготовление стен, перекрытий) переносятся со строительной площадки на завод. Одни из примеров таких технологий — модульное строительство, суть которого заключается в создании отдельных блоков-зданий, панельное строительство, при котором дома возводят из заранее подготовленных панелей различного назначения (стеновые, кровельные, фундаментные), а также технологии 3D-печати, когда с помощью специального оборудования удается печатать целые здания слой за слоем. Вышеуказанные методы, отметил Корнев, позволяют ощутимо сократить сроки возведения объектов и быстрее вводить их в эксплуатацию. Постройка, как правило, занимает от 30 до 45 дней. Конструкции поступают на строительную площадку уже полностью подготовленными, что сокращает затраты на установку и дает возможность завершить работу быстрее, чем при традиционных методах.

При этом, подчеркнул специалист, ускорение строительства не равно снижение качества. Он пояснил, что, поскольку процессы переносятся на заводы, работы выполняются высококвалифицированными специалистами в благоприятных для монтажа и нанесения защитных покрытий условиях без воздействия внешней среды (дождь, ветер, перепады температур). Помимо этого, на заводе также осуществляется контроль качества и проверка перед установкой на объекте, а многие процессы уже стандартизированы, так что человеческий фактор сведен к минимуму. В результате вероятность ошибок, напротив, снижается. Эксперт также указал на то, что качество обеспечивается выбором строительных материалов, которые обуславливают прочность и долговечность домой. Так, использование железобетонных конструкций обеспечивает срок службы объекта более 50 лет, а деревянные стены, которые обработали специальными защитными составами, способны сохранять свою целостность на протяжении десятков лет. Соблюдение норм проектирования и контроля качества дает гарантию успешной реализации проектов и надежность построенных домов. Еще один плюс быстровозводимого жилья — благодаря использованию современных материалов и утеплителей оно более энергоэффективно, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

Что касается стоимости таких домов, продолжил Корнев, при снижении накладных расходов реально сократить себестоимость строительства до пяти процентов. За счет отсутствия простоев из-за погодных условий и задержек с поставками материалов, пояснил он, можно сэкономить на оплате труда рабочих, аренде техники и сопутствующих накладных расходах. Достичь общей экономии в подобных проектах удается благодаря серийному изготовлению конструктивных элементов и оптимизации строительного процесса. Эксперт подытожил, что построить дом в короткие сроки для временного или постоянного проживания реально, однако важно заранее заказать проект и изготовление конструкций, а также найти хорошего подрядчика с командой опытных и профессиональных сборщиков, чтобы в итоге справиться быстро и не выйти за бюджет.

Ранее аналитики «Лемана Про» подсчитали, что средняя стоимость ремонта ванной комнаты в Москве в 2025 году составит 282 тысячи рублей. Специалисты отметили, что полученная сумма оказалась самой высокой среди всех анализируемых городов страны.