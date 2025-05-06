Среднюю стоимость ремонта ванной комнаты в 2025 году оценили

Средняя стоимость ремонта ванной комнаты в Москве составит 282 тысячи рублей

В 2025 году средняя цена ремонта ванной комнаты в столице составит 282 тысячи рублей. Аналогичные суммы для жителей других городов подсчитали аналитики «Лемана ПРО», пишет «Газета.Ru».

Специалисты проанализировали цены на переделку ванных комнат метражом от 0,98 до 5,7 «квадрата» без учета строительных материалов по городам страны. Они отметили, что основной статьей расходов является внутренняя отделка — укладка плитки либо керамогранита, — на которую может приходиться более половины от общего бюджета. До 30 процентов от суммы ремонта тратится на подготовку поверхностей.

По информации экспертов, ремонт ванной комнаты в Москве обойдется дороже, чем в любых других городах. Красноярцам в этом году придется отдать за него в среднем 238 тысяч рублей, а петербуржцам — 212 тысяч. Что касается жителей Ростова-на-Дону, Краснодара и Новосибирска, то для них сумма составит 208, 186 и 174 тысячи рублей соответственно. Чуть дешевле ремонт ванной комнаты обойдется казанцам (171 тысяча), тюменцам (162 тысячи) и уфимцам (154 тысячи). Меньше всего затрат на переделку среди проанализированных городов ждет жителей Барнаула — 133 тысячи рублей.

Самая высокая средняя цена монтажа систем водоснабжения и водоотведения зафиксирована в Красноярске, где на этот этап ремонта горожане в среднем тратят примерно 56 тысяч рублей, что на 37 процентов больше, чем в Москве. Дороже всего услуги по установке сантехники обойдутся в Петербурге, Красноярске и Москве, где средняя стоимость составляет 30 тысяч рублей. В Казани и Барнауле средняя цена на них ниже — 23 тысячи, а в Уфе, Новосибирске, Тюмени и Ростове-на-Дону их окажут в пределах 16 тысяч. Цена за демонтаж, которая зависит от площади ванной комнаты и сложности работы, варьируется от 4 тысяч до 50 тысяч рублей. Потратить на декоративные элементы (держатели, декоративные полки, уголки, светильники) понадобится от 2,3 тысячи до 23 тысяч рублей, в зависимости от материалов и фирмы производителя.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что остеклять балконы можно лишь с согласия соседей.