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17:40, 7 мая 2025Путешествия

Еще два российских аэропорта повторно закрыли

Росавиация: Аэропорты Ярославля и Иваново повторно закрыли
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Еще два аэропорта в российских городах повторно закрыли 7 мая — речь идет о Ярославле и Иваново. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщение об этом появилось в 15:20 по московскому времени.

Ранее повторно ограничения ввели в аэропортах Москвы (Жуковский) и Калуги.

Российские аэропорты 6 и 7 мая работают с перебоями из-за угрозы безопасности. Уточняется, что в московском аэропорту Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Тем временем во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов.

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