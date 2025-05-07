Еще два российских аэропорта повторно закрыли

Росавиация: Аэропорты Ярославля и Иваново повторно закрыли

Еще два аэропорта в российских городах повторно закрыли 7 мая — речь идет о Ярославле и Иваново. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщение об этом появилось в 15:20 по московскому времени.

Ранее повторно ограничения ввели в аэропортах Москвы (Жуковский) и Калуги.

Российские аэропорты 6 и 7 мая работают с перебоями из-за угрозы безопасности. Уточняется, что в московском аэропорту Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Тем временем во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов.