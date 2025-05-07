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19:39, 7 мая 2025Мир

Еще один иностранный лидер прибыл в Москву

Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Теодоро Обиан Нгема Мбасого

Теодоро Обиан Нгема Мбасого. Фото: SPUTNIK / Reuters

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого прибыл в Москву, чтобы посетить мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер африканской страны планирует посетить Парад Победы на Красной площади, который состоится 9 мая.

Многие иностранные лидеры прибыли в российскую столицу для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед президентом Экваториальной Гвинеи лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин прибыл с визитом в Москву.

Ранее сообщалось, что вдоль маршрута следования кортежей иностранных лидеров по территории Кремля были размещены специальные конструкции, украшенные полотнами в цветовой гамме георгиевской ленты.

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