Еще один иностранный лидер прибыл в Москву

Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого прибыл в Москву, чтобы посетить мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер африканской страны планирует посетить Парад Победы на Красной площади, который состоится 9 мая.

Многие иностранные лидеры прибыли в российскую столицу для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед президентом Экваториальной Гвинеи лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин прибыл с визитом в Москву.

Ранее сообщалось, что вдоль маршрута следования кортежей иностранных лидеров по территории Кремля были размещены специальные конструкции, украшенные полотнами в цветовой гамме георгиевской ленты.