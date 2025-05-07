Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 7 мая 2025Мир

Гигантская георгиевская лента встретила иностранных лидеров в Москве

Кортежи иностранных лидеров в Москве встречает гигантская георгиевская лента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Администрация Президента России

Официальные делегации иностранных лидеров, прибывающих в Москву для празднования юбилея Победы, встречает гигантская георгиевская лента в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля были размещены специальные конструкции, украшенные полотнами в цветовой гамме георгиевской ленты.

Первым в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

После Мадуро в российскую столицу прибыл президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Позднее к ним присоединился президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    Кремль прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    В отеле Японии наткнулись на тело туристки за несколько часов до ее вылета домой

    Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости