Гигантская георгиевская лента встретила иностранных лидеров в Москве

Кортежи иностранных лидеров в Москве встречает гигантская георгиевская лента

Официальные делегации иностранных лидеров, прибывающих в Москву для празднования юбилея Победы, встречает гигантская георгиевская лента в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля были размещены специальные конструкции, украшенные полотнами в цветовой гамме георгиевской ленты.

Первым в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

После Мадуро в российскую столицу прибыл президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Позднее к ним присоединился президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.