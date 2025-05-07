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12:58, 7 мая 2025Мир

Президент Монголии прибыл в Москву

Президент Монголии прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 Мая
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Kremlin / Sputnik / Reuters

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет с монгольским коллегой двустороннюю встречу, в ходе которой главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений в различных сферах.

О решении президента Монголии посетить Москву в преддверии 80-летия Победы стало известно 5 мая. В сообщении пресс-службы монгольского лидера было сказано, что Хурэлсух возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с представителями граждан СССР и РФ, которые были удостоены званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда Монголии.

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