Президент Монголии прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 Мая

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет с монгольским коллегой двустороннюю встречу, в ходе которой главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений в различных сферах.

О решении президента Монголии посетить Москву в преддверии 80-летия Победы стало известно 5 мая. В сообщении пресс-службы монгольского лидера было сказано, что Хурэлсух возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с представителями граждан СССР и РФ, которые были удостоены званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда Монголии.