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16:05, 7 мая 2025Бывший СССР

Эстония захотела помешать полетам в Москву на День Победы

Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву на 9 Мая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Власти Эстонии закрыли воздушное пространство страны для полетов в Москву на празднование 9 Мая и возвращения оттуда. Об этом сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна, передает ERR.

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», — сказал он.

Как отметили журналисты, Таллин уже запретил перелет в Москву или обратно VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. По их словам, разрешение не будет выдаваться или будет приостановлено.

Ранее Литва и Латвия запретили перелет самолета президента Сербии Александра Вучича в Россию 9 мая над своей территорией. Данное решение объяснили дипломатическими обстоятельствами.

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