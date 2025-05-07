Финский истребитель потерпел крушение

Истребитель финских ВВС потерпел крушение, но пилот катапультировался

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в районе аэропорта в Лапландии. Об этом на официальной странице в Х сообщает командование финских ВВС.

«Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолет упал в районе аэропорта Рованиеми. Пилот спасся, катапультировавшись, его обнаружили», — указали в штабе.

В марте на территории Финляндии впервые прошли военные учения, в которых были задействованы американские тяжелые бомбардировщики B-52.