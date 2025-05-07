Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 7 мая 2025Мир

Финский истребитель потерпел крушение

Истребитель финских ВВС потерпел крушение, но пилот катапультировался
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Susanne Lindholm / Reuters

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в районе аэропорта в Лапландии. Об этом на официальной странице в Х сообщает командование финских ВВС.

«Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолет упал в районе аэропорта Рованиеми. Пилот спасся, катапультировавшись, его обнаружили», — указали в штабе.

В марте на территории Финляндии впервые прошли военные учения, в которых были задействованы американские тяжелые бомбардировщики B-52.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десятках городов России отключили мобильный интернет, в Москве не работают доставки и такси. Что происходит?

    19-летняя невеста Лепса разозлила пользователей сети

    В России впервые вручили особые награды для штурмовиков

    Удары Индии по Пакистану попали на видео

    Попытку прорыва ВСУ через «зубы дракона» на российской границе сняли на видео

    Россиян предостерегли от серьезной ошибки в лечении переломов

    Брюссель собрался ударить по одной из крупнейших корпораций США

    Названы два варианта для Пакистана после ракетного удара Индии

    Замглавы управления Ростехнадзора в Удмуртии задержали за превышение полномочий

    Microsoft выпустила ПК для перехода с Windows 10

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости