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11:06, 7 марта 2025Мир

Американские бомбардировщики впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

Американские B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Eugene Oliver / Reuters

Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии в ходе военных учений. Об этом сообщается в заявлении финских Военно-воздушных сил (ВВС) на официальном сайте воинского подразделения.

«6 марта два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress впервые сбросили управляемые бомбы JDAM по целям, расположенным на полигоне Роваярви. Истребители ВВС США F/A-18 Hornet сопровождали бомбардировщики до района цели», — отмечается в публикации.

Бригадный генерал, начальник штаба финских ВВС Аки Пуустинен добавил, что тесное двустороннее сотрудничество между Финляндией и США «повышает обороноспособность республики», а сотрудничество с американскими стратегическими бомбардировщиками «укрепляет совместную оборону НАТО в регионе Северной Европы».

21 июля 2024 года бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress провели тренировочный полет над Финляндией. Во время тренировки бомбардировщики сопровождались американскими самолетами-заправщиками KC-135 и KC-46. По данным сил обороны, военные самолеты прибыли из Норвегии и пролетели над территорией Финляндии в южном направлении.

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