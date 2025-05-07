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19:47, 7 мая 2025Мир

Первая леди Бразилии рассказала о предках из России

Первая леди Бразилии Жанжа Лула да Силва рассказала о своих предках из России
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Первая леди Бразилии Жанжа Лула да Силва рассказала, что ее предки по материнской линии эмигрировали в южноамериканскую страну из России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Часть моей семьи, — моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась. Я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России», — сказала она, выступая в Высшей школе экономики.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Россию, где примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2».

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