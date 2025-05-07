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11:04, 7 мая 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины встретился с временным поверенным в делах США

Глава МИД Украины Сибига встретился с временным поверенным в делах США Дэвис
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига 6 мая встретился с временным поверенным в делах США на Украине Джулией Дэвис, прибывшей в Киев накануне. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство иностранных дел страны.

«Андрей Сибига принял в МИД временную поверенную в делах США на Украине госпожу Джулию Дэвис, которая накануне прибыла в Киев для начала своей дипломатической миссии. Андрей Сибига поздравил госпожу Дэвис с началом ее работы на Украине и пожелал ей успехов в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Киева и Вашингтона и скоординировали график дальнейших двусторонних встреч на разных уровнях. Кроме того, Сибига отметил усилия Белого дома по прекращению конфликта.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Киев выразил готовность к немедленному перемирию и отводу Вооруженных сил Украины на 15 километров. По его словам, Украина предлагает России поступить аналогичным образом.

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