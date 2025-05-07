Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 7 мая 2025Из жизни

Из заднего прохода мужчины извлекли стеклянную бутылку

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cureus / National Library of Medicine

Житель Пакистана попал в больницу после того, как засунул стеклянную бутылку в прямую кишку. Случай описан в медицинском журнале Cureus.

Неженатый 30-летний мужчина был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи после того, как вставил в задний проход большую стеклянную бутылку. Хотя он совершенно здоров, и у него нет диагностированных психических расстройств, это произошло с ним не впервые.

Пациент находился в стабильном состоянии в момент обращения к медикам, несмотря на то, что в его прямой кишке находилось 10-сантиметровая стеклянная емкость. Врачи обнаружили ее после получения рентгеновских снимков. Хирурги провели манипуляцию — трансанальную экстракцию, — чтобы извлечь предмет. Им удалось избежать полостной операции, они обошлись правильной техникой давления на живот.

Материалы по теме:
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты. Почему туда шли сотни пациенток?
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты.Почему туда шли сотни пациенток?
1 февраля 2023
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Пациент успешно поправился. Ему рекомендовали проконсультироваться у психиатра, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Непала вставил себе стакан в задний проход и в течение трех дней мучился от боли. Чтобы его извлечь, понадобилось хирургическое вскрытие брюшной полости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

    В ГД захотели активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Пожизненно осужденный россиянин попросил смягчить ему наказание

    Первые минуты после мощного взрыва на обогатительной фабрике в Якутии попали на видео

    Россиян предупредили о последствиях за денежные переводы

    На Западе заявили о наращивании сбора разведданных о Гренландии со стороны США

    Момент мощного взрыва в Подмосковье попал на видео

    Российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО

    В Киеве произошла серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости