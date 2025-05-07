Из заднего прохода мужчины извлекли стеклянную бутылку

Житель Пакистана попал в больницу после того, как засунул стеклянную бутылку в прямую кишку. Случай описан в медицинском журнале Cureus.

Неженатый 30-летний мужчина был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи после того, как вставил в задний проход большую стеклянную бутылку. Хотя он совершенно здоров, и у него нет диагностированных психических расстройств, это произошло с ним не впервые.

Пациент находился в стабильном состоянии в момент обращения к медикам, несмотря на то, что в его прямой кишке находилось 10-сантиметровая стеклянная емкость. Врачи обнаружили ее после получения рентгеновских снимков. Хирурги провели манипуляцию — трансанальную экстракцию, — чтобы извлечь предмет. Им удалось избежать полостной операции, они обошлись правильной техникой давления на живот.

Пациент успешно поправился. Ему рекомендовали проконсультироваться у психиатра, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Непала вставил себе стакан в задний проход и в течение трех дней мучился от боли. Чтобы его извлечь, понадобилось хирургическое вскрытие брюшной полости.