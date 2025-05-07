Известный телеведущий дал совет на тему онлайн-мошенничества

Ведущий Мартин Льюис посоветовал не переходить на рекламу криптовалют

Известный английский финансовый журналист и телеведущий Мартин Льюис дал совет зрителям о том, как не стать жертвой онлайн-мошенников. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Один из телезрителей рассказал ведущему, что потерял 140 тысяч фунтов стерлингов (более 15 миллионов рублей), кликнув на фейковое объявление о криптовалютах, в котором использовали фотографию Льюиса. Телеведущий осудил мошенников и добавил, что, по его мнению, власти и крупные технологические компании не принимают достаточных мер для борьбы с мошенничеством в интернете.

Льюис также порекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам в сети и избегать какого-либо взаимодействия с ними. «Никто не защитит вас от мошеннической рекламы, вам придется это делать самим. Не трогайте рекламные объявления, касающиеся криптовалют. Я бы и сам на них не кликал», — отметил он.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа. По словам IT-эксперта Елены Максимовой, таким образом мошенники стремятся получить контроль над учетной записью жертвы на портале «Госуслуг».