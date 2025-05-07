Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:47, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий дал совет на тему онлайн-мошенничества

Ведущий Мартин Льюис посоветовал не переходить на рекламу криптовалют
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Vickie Flores / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Известный английский финансовый журналист и телеведущий Мартин Льюис дал совет зрителям о том, как не стать жертвой онлайн-мошенников. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Один из телезрителей рассказал ведущему, что потерял 140 тысяч фунтов стерлингов (более 15 миллионов рублей), кликнув на фейковое объявление о криптовалютах, в котором использовали фотографию Льюиса. Телеведущий осудил мошенников и добавил, что, по его мнению, власти и крупные технологические компании не принимают достаточных мер для борьбы с мошенничеством в интернете.

Льюис также порекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам в сети и избегать какого-либо взаимодействия с ними. «Никто не защитит вас от мошеннической рекламы, вам придется это делать самим. Не трогайте рекламные объявления, касающиеся криптовалют. Я бы и сам на них не кликал», — отметил он.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа. По словам IT-эксперта Елены Максимовой, таким образом мошенники стремятся получить контроль над учетной записью жертвы на портале «Госуслуг».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    Кремль прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    В отеле Японии наткнулись на тело туристки за несколько часов до ее вылета домой

    Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости