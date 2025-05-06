Россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа

IT-эксперт Максимова: Мошенники начали обманывать под предлогом сохранения стажа

Мошенники придумали новую схему обмана и под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа получают контроль над учетной записью жертвы на портале Госуслуг, сообщила доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. О действиях аферистов специалист предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«В настоящее время злоумышленники придумывают и реализуют множество мошеннических схем, связанных с порталом Госуслуг. Недавно была зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на хищение персональных данных и имущества граждан через фишинговые сообщения и психологическое давление. Особенно уязвимы пожилые люди, которые чаще становятся жертвами преступных действий», — рассказала Максимова.

По данным специалиста, мошенники создают чаты в мессенджерах, выдавая себя за сотрудников организаций, где ранее работала жертва.

Под предлогом оцифровки данных для сохранения стажа они имитируют групповой диалог: участники задают вопросы, обсуждают необходимость процедуры, а затем получают сообщение о «ключах от Роструда», которые якобы нужны для завершения процесса. В чате «коллеги» подтверждают получение кодов, создавая видимость легитимности. Через 1-2 дня жертве пишут: «[Имя], только вы остались» Елена Максимова завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА

Максимова предупредила, что после такого диалога мошенники используют поддельный аккаунт с логотипом Госуслуг.

«Жертве приходит шестизначный код, который, следуя инструкциям из чата, она пересылает в беседу. Злоумышленники тут же заявляют, что это код доступа к аккаунту Госуслуг, и [они якобы] получают контроль над учетной записью. С другого фальшивого аккаунта приходит уведомление о "несанкционированном входе" [на портал], что усиливает панику и заставляет жертву поверить в реальность угрозы», — добавила она.

Следующий этап, по словам специалиста, — отправка поддельной доверенности, где указано, что жертва якобы передала право распоряжаться имуществом другому гражданину.

«Когда пострадавший отрицает подпись, ему угрожают "проверкой от Роскомнадзора". Завершает схему звонок от лжесотрудника ведомства, который под предлогом "защиты активов" убеждает перевести деньги на "безопасный счет" или оформить продажу квартиры. Если жертва не может говорить по тем или иным причинам, мошенники продолжают манипуляции через сообщения», — объяснила она.

Важно никогда не передавать коды из SMS или push-уведомлений — сотрудники госорганов и банков их не запрашивают. Сообщения с непроверенных номеров должны вызывать подозрения. Данные о стаже и пенсии следует уточнять только через ПФР или официальный портал, не доверяя никаким чатам. При угрозе взлома аккаунта необходимо немедленно обратиться в поддержку Госуслуг или правоохранительные органы Елена Максимова завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА

Ранее стало известно, что полиция задержала подозреваемых в причастности к хищению свыше тысячи аккаунтов от портала «Госуслуги». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержанные с помощью мошеннических схем получали доступ к учетным записям. Ущерб от их деятельности предварительно оценивается в 400 миллионов рублей.