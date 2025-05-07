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18:02, 7 мая 2025Мир

Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

Кадыров присутствовал на встрече Путина и Мадуро в Москве после слов об отставке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров присутствовал на встрече президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве после слов об отставке с должности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня мне выпала честь принять участие в переговорах президента России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которые прошли в Кремле», — говорится в публикации.

Глава Чечни выразил глубокую признательность Владимиру Путину за возможность принять участие в переговорах. Он добавил, что подобные мероприятия дают возможность изнутри наблюдать, как формируется ответственная внешняя политика и как укрепляются позиции России на международной арене.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что попросил об отставке с должности главы Чечни. Позднее он сказал, что россияне не поняли смысл его слов. Он подчеркнул, что решение о его пребывании на посту принимает президент России Владимир Путин, однако слов об отставке глава Чечни опровергать не стал.

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