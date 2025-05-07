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08:35, 7 мая 2025Бывший СССР

Киев направил элитный полк «К-2» ВСУ в ЛНР для одной цели

Марочко: Элитный полк «К-2» ВСУ в ЛНР хочет помешать ВС РФ освободить Григоровку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило элитный полк БПЛА «К-2» в район Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР). Так Киев хочет помешать ВС РФ освободить Григоровку в Донецкой народной республике (ДНР), заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для стабилизации ситуации в районе Белогоровки и кременских лесах украинское командование задействовало в данном районе военнослужащих 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2"», — сообщил военный эксперт. По его словам, характер действий противника указывает на то, что он должен предотвратить освобождение российскими войсками населенного пункта в ДНР и продвижение ВС России на прочих участках фронта.

Марочко обратил внимание, что военнослужащие элитного украинского полка «не жалеют дронов», очень интенсивно применяя их на этом направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы армии России продвинулись в ДНР, вплотную подойдя к Григоровке. Им также удалось уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины в кременских лесах.

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