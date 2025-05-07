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23:15, 7 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об эвакуации украинской элиты из Киева

Mash: Украинская элита начала вывозить свои семьи из Киева, опасаясь «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины начали эвакуировать семьи из Киева, опасаясь удара «Орешником» в ответ на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в День Победы. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинские военные готовят в Москве провокации, ответ на которые может быть серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Источники рассказали, что украинская элита начала вывозить свои семьи из Киева.

«Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на СВО в дни 80-летия Победы. Стало известно о подготовке ВСУ серьезных провокаций в Москве во время перемирия.

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