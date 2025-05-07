Стало известно об эвакуации украинской элиты из Киева

Mash: Украинская элита начала вывозить свои семьи из Киева, опасаясь «Орешника»

Власти Украины начали эвакуировать семьи из Киева, опасаясь удара «Орешником» в ответ на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в День Победы. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинские военные готовят в Москве провокации, ответ на которые может быть серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Источники рассказали, что украинская элита начала вывозить свои семьи из Киева.

«Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на СВО в дни 80-летия Победы. Стало известно о подготовке ВСУ серьезных провокаций в Москве во время перемирия.