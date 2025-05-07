Конклав не смог избрать нового Папу Римского в первый день голосования

РИА Новости: Конклав не смог избрать Папу Римского в первом туре голосования

Конклав не смог избрать нового Папу Римского в первый день голосования, об этом сообщает РИА Новости.

Из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостолького дворца поднимается черный дым. В случае принятия решения кардиналами об избрании нового понтифика из трубы пойдет белый дым.

Объявления результатов первого тура голосования пришлось ожидать на два часа дольше запланированного, отмечает агентство.

Конклав, на котором будет избран новый Папа Римский, начался в Сикстинской капелле в Ватикане 7 мая. За исключением первого дня конклава с одним голосованием каждый день проводится до четырех туров голосования (два утром и два вечером) до тех пор, пока кандидат не получит две трети голосов.

