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09:16, 7 мая 2025Бывший СССР

Лавров назвал условие решения кризиса на Украине

Лавров: Украинский кризис можно решить, устранив его первопричины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский кризис можно решить, устранив его первопричины. Об этом дипломат написал в статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь».

По его словам, долгосрочное решение кризиса нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий.

«Нужно прежде всего устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс», — заявил Лавров. Глава МИД также отметил необходимость полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем Украины.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за прямые переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий.

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